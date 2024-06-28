Відключення світла 28 червня: у ДТЕК та "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

В енергії не будуть обмежувати об'єкти критичної інфраструктури.

Сьогодні, 28 червня, відключення світла в Україні будуть діяти упродовж всієї доби, а тому розпочалися вже о 00:00.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

"Обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень від 00:00 до 24:00", - наголосили в НЕК.

Зазначається, що живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

У ДТЕК також наголошують, що обмеження будуть застосовувати упродовж усієї доби в Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях.

Графіки відключень за адресою можна подивитися на сайтах обленерго і ДТЕК.

Як повідомлялося, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко прогнозує, що незабаром відключень світла в Україні стане менше. Так, вже в кінці серпня графіки зменшаться до чотирьох-шести годин на добу.

Читайте також:

Небезпека під час відключень! Що робити якщо застрягли у ліфті?