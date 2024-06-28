Відключення світла 28 червня: у ДТЕК та "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

В енергії не будуть обмежувати об'єкти критичної інфраструктури.
Сьогодні, 28 червня, відключення світла в Україні будуть діяти упродовж всієї доби, а тому розпочалися вже о 00:00.
Про це повідомили в НЕК "Укренерго" і ДТЕК.
"Обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень від 00:00 до 24:00", - наголосили в НЕК.
Зазначається, що живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.
У ДТЕК також наголошують, що обмеження будуть застосовувати упродовж усієї доби в Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях.
Графіки відключень за адресою можна подивитися на сайтах обленерго і ДТЕК.
Як повідомлялося, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко прогнозує, що незабаром відключень світла в Україні стане менше. Так, вже в кінці серпня графіки зменшаться до чотирьох-шести годин на добу.
Читайте також:
- В Україні скасують відключення світла у частині населених пунктів: що відомо
- Масовані удари РФ по енергетичній інфраструктурі: чому Україна не здатна захистити важливі об'єкти
- Чому техніка може згоріти під час відключень світла та як цьому запобігти