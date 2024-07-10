Відключення світла 10 липня: у ДТЕК та "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

В Україні у середу, 10 липня, запровадили ліміти на споживання електрики, а тому відключення світла діють упродовж всієї доби.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго" та ДТЕК.

"Від 1:00 до 6:00 і від 10:00 до 13:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. У решту годин буде задіяно три черги", - повідомили в компанії.

Зазначається, що живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

У ДТЕК підтверджують, що графіки відключень сьогодні будуть застосовуватись впродовж всієї доби.

"Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень впродовж дня", - наголосили в компанії.

Графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго і ДТЕК.

Нагадаємо, в уряді повідомили, коли відключення світла стануть менш тривалими. Наразі в Україні ситуація з електроенергією складна. Втім, тривалість відключень світла може зменшитися вже від 20 чисел липня.

Експерт спрогнозував, коли відключень буде мінімум!

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