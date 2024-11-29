Відключення світла 29 листопада: в "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

Обмеження триватимуть від 00:00 до 24:00.

В Україні у п'ятницю, 29 листопада, протягом усіє доби будуть діяти графіки відключення світла. Обленерго будуть задіювати кілька черг одночасно.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго".

Протягом доби час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:

00:00 – 06:00 — одна черга відключень

06:00 – 14:00 — дві черги відключень

14:00 – 18:00 — три черги відключень

18:00 – 22:00 — дві черги відключень

22:00 – 24:00 — одна черга відключень

Енергетики зауважують, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Тому актуальну інформацію про графіки відключень варто дізнаватися на сайті чи офіційних сторінках обленерго.

У НЕК наголошують, що причина тимчасового посилення обмежень -це пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Нагадаємо, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що через атаку РФ світла може не бути до 8 годин на день. Він зазначив, що до цього середня тривалість планових відключень становила 3-4 години на добу.

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