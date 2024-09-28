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Відключення світла 29 вересня: чи будуть застосовуватися обмеження

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Відключення світла 29 вересня: чи будуть застосовуватися обмеження

Відключення світла / freepik.com

Графіки не діятимуть.

Завтра, 29 вересня, заходи обмеження споживання не прогнозується. Світло буде.

Про це повідомляє “Укренерго”.

Водночас людей знову попросили ощадливо споживати електроенергію. 

“За можливості, користуйтесь потужними електроприладами вдень – з 10:00 до 16:00”, — наголосили у відомстві.

Раніше в ООН попередили, що через обстріли критичної інфраструктури з боку РФ на Україну взимку можуть чекати тривалі відключення світла. Йдеться про 18 годин щодоби без електропостачання.

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