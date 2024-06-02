Відключення світла 3 червня в Україні: коли і де не буде електроенергії

При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень світла.

У понеділок, 3 червня, на всій території України діятимуть ліміти на споживання електроенергії.

Про це повідомила пресслужба національної енергетичної компанії "Укренерго".

Обмеження діятимуть від опівночі та упродовж усієї доби.

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При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень світла як для побутових, так і для промислових споживачів.

До критичної інфраструктури, яка виконує функцію життєзабезпечення населення, обмеження застосовувати не будуть.

Нагадаємо, 2 червня екстрені відключення електроенергії скасували у Києві, а також на Київщині, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині. Там повернулися до стабілізаційних графіків — вони триватимуть від 18:00 до 24:00.

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