Відключення світла 3 червня в Україні: коли і де не буде електроенергії

При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень світла.
У понеділок, 3 червня, на всій території України діятимуть ліміти на споживання електроенергії.
Про це повідомила пресслужба національної енергетичної компанії "Укренерго".
Обмеження діятимуть від опівночі та упродовж усієї доби.
При перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень світла як для побутових, так і для промислових споживачів.
До критичної інфраструктури, яка виконує функцію життєзабезпечення населення, обмеження застосовувати не будуть.
Нагадаємо, 2 червня екстрені відключення електроенергії скасували у Києві, а також на Київщині, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині. Там повернулися до стабілізаційних графіків — вони триватимуть від 18:00 до 24:00.
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