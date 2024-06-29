Відключення світла 30 червня: коли застосовуватимуть обмеження

Завтра, 30 червня, заходи обмеження споживання будуть застосовуватись протягом всієї доби. З 17:00 до 23:00 обсяг обмежень може бути збільшений

Про це повідомило "Укренерго".

Додається, що актуальні графіки погодинних відключень – на сайтах обленерго та їхніх майданчиках у соцмережах

"Коли світло є – споживайте, будь ласка, ощадливо", – вчергове закликали українців.

Нагадаємо, частково покрити дефіцит в енергосистемі можна коштом збільшення дозволених обсягів імпорту електрики з Європи.Україна має високі шанси зберегти цілісність енергосистеми взимку попри удари росіян.

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