Відключення світла 30 червня: у Міненерго повідомили, як діятимуть графіки

Українців закликають економити електроенергію.
У неділю, 30 червня, в Україні графіки відключень світла будуть діяти упродовж доби, знеструмлення розпочалися вже о 00:00.
Про це інформують в Міненерго.
"Графіки застосовуються від 0:00 до 24:00. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено", - йдеться в повідомленні.
Споживачів закликали економно та відповідально використовувати світло.
"Це дуже допоможе енегетикам тримати енергосистему стійкою та збалансованою. Також розумне споживання електроенергії впливає на тривалість відключень", - йдеться в повідомленні.
Там додали, що основна причина обмежень – атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та негативні наслідки цих атак.
Зазначимо, що Україна має високі шанси зберегти цілісність енергосистеми взимку попри удари росіян.
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