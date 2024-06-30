Відключення світла 30 червня: у Міненерго повідомили, як діятимуть графіки

У неділю, 30 червня, в Україні графіки відключень світла будуть діяти упродовж доби, знеструмлення розпочалися вже о 00:00.

Про це інформують в Міненерго.

"Графіки застосовуються від 0:00 до 24:00. У разі зміни ситуації інформацію буде оновлено", - йдеться в повідомленні.

Споживачів закликали економно та відповідально використовувати світло.



"Це дуже допоможе енегетикам тримати енергосистему стійкою та збалансованою. Також розумне споживання електроенергії впливає на тривалість відключень", - йдеться в повідомленні.

Там додали, що основна причина обмежень – атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та негативні наслідки цих атак.

Через відключення світла зростає ризик спалаху інфекційних хвороб

Зазначимо, що Україна має високі шанси зберегти цілісність енергосистеми взимку попри удари росіян.

Читайте також: