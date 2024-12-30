Відключення світла 30 грудня: у ДТЕК та "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

В Україні в понеділок, 30 грудня відключення світла знову будуть застосовуватимуть. Обленерго будуть застосовувати одну чергу.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго".

Час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть тривати від 08:00 до 17:00. Для промисловості і бізнесу застосування графіків обмеження потужності - 08:00 - 19:00.

Енергетики наголошують, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Саме тому актуальну інформацію про графіки відключень варто дізнаватися на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

"Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої дронової атаки 25 листопада", - наголошують в НЕК.

Нагадаємо, член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк потішив прогнозом щодо відключення світла взимку. Зараз енергетика підготовлена в краще, ніж минулої зими, каже він.