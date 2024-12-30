Відключення світла 30 грудня: "Укренерго" повідомило про зміни

Обмеження електропостачання цього дня застосовуватимуть лише для промисловості.
Сьогодні 30 грудня, в Україні скасували знеструмлення побутових споживачів. Графіки відключень не діятимуть.
Про це повідомляє "Укренерго".
Спершу графіки погодинних відключень електроенергії скасували у таких областях:
- Львівській
- Івано-Франківській
- Волинській
- Полтавській
- Вінницькій
Згодом стало, що з З 8:00 до 19:00 сьогодні вимушено застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості.
"А в години пікового споживання – можливе застосування графіків погодинних відключень побутових споживачів", – зазначили у відомстві.
Енергетики нагадують: ситуація в енергосистемі змінюється, а відповідно – можливі й зміни в застосуванні заходів обмеження. Так, актуальний графік застосування відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго).
Нагадаємо, в Україні в понеділок, 30 грудня відключення світла знову будуть. Обленерго будуть застосовувати одну чергу.
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