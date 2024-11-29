Відключення світла 30 листопада: обмеження діятимуть 14 годин – "Укренерго"

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть упродовж 15 годин від 08:00 до 23:00.

В суботу, 30 листопада, графіки відключення світла для побутових споживачів діятимуть упродовж 14 годин. Водночас застосовуватимуть щонайбільше 2 черги відключень.

Про це повідомили в "Укренерго".

Для побутових споживачів час застосування та обсяг заходів обмеження будуть такими:

08:00 – 14:00 — одна черга відключень;

14:00 – 20:00 — дві черги відключень;

20:00 – 22:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть упродовж 15 годин – від 08:00 до 23:00.

В "Укренерго" нагадали, що причина тимчасового посилення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада.

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Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.

Водночас в "Укренерго" звернули увагу, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

"Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтеся на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах", – йдеться в повідомленні.

В енергетичній компанії закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком.

Нагадаємо, експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що через атаку РФ світла може не бути до 8 годин на день.

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