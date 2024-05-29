Відключення світла 30 травня: в "Укренерго" попередили, чого очікувати 

Про можливі зміни ситуації в енергосистемі "Укренерго" обіцяє повідомити додатково.
У четвер, 30 травня, відключення електроенергії в Україні не очікуються.
Про це повідомили в "Укренерго" 29 травня.
"Увага! 30 травня відключення не прогнозуються", – йдеться у повідомленні.
В "Укренерго" додали, що в разі зміни ситуації в енергосистемі, споживачів додатково сповіщатимуть про застосування заходів обмеження споживання.
Нагадаємо, у Міністерстві енергетики пообіцяли запровадити "справедливіші графіки" відключень. До того ж уряд визначив перелік пріоритетних об'єктів, які взагалі не відключатимуть від електрики.
Читайте також провідні новини дня:
- Росіяни навчилися випускати крилаті ракети Х-59/69 з вертольотів: Жданов попередив про небезпеку для України
- На Дніпропетровщині чоловік отримав повістку і написав заяву про відмову від мобілізації
- Підвищення тарифів на електроенергію для населення: що прогнозують