Відключення світла 30 травня: в "Укренерго" попередили, чого очікувати 

Про можливі зміни ситуації в енергосистемі "Укренерго" обіцяє повідомити додатково.

У четвер, 30 травня, відключення електроенергії в Україні не очікуються.

Про це повідомили в "Укренерго" 29 травня.

"Увага! 30 травня відключення не прогнозуються", – йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" додали, що в разі зміни ситуації в енергосистемі, споживачів додатково сповіщатимуть про застосування заходів обмеження споживання.

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики пообіцяли запровадити "справедливіші графіки" відключень. До того ж уряд визначив перелік пріоритетних об'єктів, які взагалі не відключатимуть від електрики.

Читайте також провідні новини дня: