Відключення світла 4 години через 4: за якої умови можна цього уникнути

Якщо не буде значного зниження температури та ворожих влучань у критичну інфраструктуру, таких відключень вдасться уникнути.

У разі, якщо середньодобова температура повітря в Україні взимку опуститься до -5 градусів, на нас чекають відключення світла 4 години через 4.

Про це повідомив голова ради "Української асоціації відновлювальної енергетики" Станіслав Ігнатьєв в ефірі телеканалу "Київ24".

За словами Ігнатьєва, уникнути відключень світла в Україні можливо лише за умови, що ворог більше не влучить у критичну інфраструктуру країни та середньодобова температура повітря не опускатиметься нижче 0 градусів.

Нагадаємо, уряд змінив перелік об’єктів, де не відключатимуть світло. Зокрема, графіки не застосовуватимуться до об’єктів Сил безпеки і оборони, мобільних операторів і не тільки.

Чи будуть планові відключення світла взимку? Відповідь від ДТЕК

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