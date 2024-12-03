Відключення світла 4 грудня: "Укренерго" посилює графіки

Завтра, 4 грудня, за вказівкою "Укренерго" графіки застосовуватимуться від 06:00 до 22:00.

Завтра, 4 грудня, в Україні знову діятимуть графіки відключень світла.

Про це повідомляє "Укренерго".

Так, завтра, 4 грудня, час застосування і обсяг обмежень електрики будуть такими:

06:00 – 07:00 — одна черга відключень;

07:00 – 20:00 — дві черги відключень;

20:00 – 22:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу від 06:00 до 22:00 — застосування графіків обмеження потужності.

Причина тимчасового повернення обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

В "Укренерго" запевнили, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілів, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Також українців просять споживати електроенергію ощадливо, коли світло з’являється за графіком.

"Укренерго" попереджає, що протягом доби графіки застосування обмежень можуть бути змінені. Точні графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго, ОВА і ДТЕК.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко припустив, що зимові відключення світла можуть тривати до 16 годин на добу.

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