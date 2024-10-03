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Відключення світла 4 жовтня: чи будуть застосовуватися обмеження

Відключення світла 4 жовтня: чи будуть застосовуватися обмеження

Відключення світла / freepik.com

Графіки не діятимуть.

Завтра, 4 жовтня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. Світло буде.

Про це повідомляє “Укренерго”.

Водночас людей знову попросили ощадливо споживати електроенергію.

“Будь ласка, користуйтеся потужними електроприладами вдень – від 10:00 до 16:00”, – наголосили у відомстві.

Раніше в ООН попередили, що через обстріли критичної інфраструктури з боку РФ на Україну взимку можуть чекати тривалі відключення світла. Йдеться про 18 годин щодоби без електропостачання.

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