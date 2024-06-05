Відключення світла 5 червня: у ДТЕК повідомили, коли не буде електроенергії 

"Укренерго" планує вимикати світло для промислових і побутових споживачів.

У вівторок, 5 червня, у Києві, Київській, Одеській та Донецькій областях запроваджено стабілізаційні відключення світла - від 00:00 до 24:00.

Про це повідомили у ДТЕК.

Зазначається, що обмеження будуть діяти протягом усього дня. Якщо будуть зміни, то про них у компанії обіцяють повідомити.

"Київ, Київщина, Одещина, Донеччина: за вказівкою "Укренерго", завтра впродовж всієї доби діятимуть графіки відключень", - наголосили у ДТЕК.

Графіки можна подивитись на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК.

Зазначимо, що "Укренерго" сьогодні запровадило графіки погодинних відключень і для промислових, і побутових споживачів у всій Україні - від 00:00 до 24:00. Зазначається, якщо буде перевищено ліміти, то можливе застосування аварійних відключень.

Нагадаємо, що напередодні в Україні запроваджували екстрені відключення світла у низці областей. Адже споживання електроенергії значно перевищило ліміти.

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