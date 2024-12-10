Відключення світла 10 грудня: "Укренерго" і ДТЕК повідомили про графіки

Час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись.

В Україні 10 грудня також будуть діяти графіки відключення світла. Обмеження споживання діятимуть від 06:00 до 22:00.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

Для побутових споживачів обмеження будуть такими:

07:00 – 08:00 — одна черга відключень

08:00 – 19:00 — дві черги відключень

19:00 – 22:00 — одна черга відключень

Застосування графіків обмеження потужності для промисловості і бізнесу буде діяти від 07:00 до 22:00.

• 07:00 – 22:00 — застосування графіків обмеження потужності

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись, нагадують енергетики. Саме тому радять дізнаватися про актуальні графіки на сайтах обленерго.

"Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - заявляють в НЕК.

Як повідомлялося, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що зимові відключення світла можуть тривати до 16 годин на добу. Для стабілізації енергопостачання може знадобитись до 4 тижнів, якщо не буде нових атак.

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