Відключення світла 5 липня: ДТЕК та "Укренерго" повідомили про графіки

У суботу, 6 липня, в Україні діятимуть відключення світла протягом усієї доби. Енергетики відключатимуть по кілька черг одночасно.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

"Від З 17:00 до 22:00 будуть задіяні три черги графіків погодинних відключень, у решту годин – дві черги", - наголошують в "Укренерго".

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть, наголосили в НЕК.

У ДТЕК наголошують, що за вказівкою "Укренерго" графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби

"Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: нагадуємо, що може застосовуватись світло-сіра зона відключень", - наголосили у компанії.

Графіки погодинних відключень у кожній області можна подивитися на офіційних сайтах обленерго, ДТЕК та на їхніх майданчиках у соцмережах.

Як повідомлялося, в Україні змінять графіки відключень світла - від 9 до 24 липня. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень, в інші дати - за графіками обленерго.

"Укренерго" змінює графіки відключень світла на найближчі два тижні!

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