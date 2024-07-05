Відключення світла 5 липня: у ДТЕК та "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

Сьогодні, 5 липня, запроваджено ліміти на споживання електроенергії в Україні. Відключення світла будуть діяти упродовж всієї доби від 00:00.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

"Від 00:00 до 03:00 та від 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин – три черги", - йдеться у повідомленні НЕК.

Зазначається, що електропостачання об’єктів критичної інфраструктури обмежувати не будуть.

У ДТЕК підтверджують, що графіки відключень сьогодні будуть застосовуватись впродовж всієї доби

"Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: нагадуємо, що може застосовуватись світло-сіра зона відключень", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що світло-сіра зона це зона, за якої відключення світла можливі. Коли електрики немає точно - то це темно-сіра зона.