Відключення світла 5 липня: в Укренерго повідомили, коли будуть жорсткі обмеження

Ввечері світла буде менше.
Протягом 5 липня в Україні діятимуть графіки відключення світла. Втім, ввечері вони будуть жорсткішими.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Від 11:00 до 15:00 обленерго будуть застосовувати дві черги графіків погодинних відключень, у решту годин доби – три черги", – йдеться в повідомленні.
Застосування трьох черг означає, що приблизно у половини споживачів одночасно не буде світла.
В компанії наголошують, що черга – це група побутових споживачів і бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання кожної області розділено на шість черг. Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно – визначає Диспетчерський центр "Укренерго" для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз – визначають обленерго в кожному регіоні.
Нагадаємо, у ДТЕК та "Укренерго" повідомляли про графіки відключень на 5 липня. Зазначається, що вони будуть діяти впродовж усієї доби від 00:00.
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