Відключення світла 5 липня: в Укренерго повідомили, коли будуть жорсткі обмеження

Ввечері світла буде менше.

Протягом 5 липня в Україні діятимуть графіки відключення світла. Втім, ввечері вони будуть жорсткішими.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Від 11:00 до 15:00 обленерго будуть застосовувати дві черги графіків погодинних відключень, у решту годин доби – три черги", – йдеться в повідомленні.

Застосування трьох черг означає, що приблизно у половини споживачів одночасно не буде світла.

В компанії наголошують, що черга – це група побутових споживачів і бізнесу, які споживають певну кількість мегават. Споживання кожної області розділено на шість черг. Скільки черг засовувати у всіх регіонах одночасно – визначає Диспетчерський центр "Укренерго" для компенсації дефіциту енергії в системі. Яка тривалість черги, яку чергу відключати саме зараз – визначають обленерго в кожному регіоні.

Нагадаємо, у ДТЕК та "Укренерго" повідомляли про графіки відключень на 5 липня. Зазначається, що вони будуть діяти впродовж усієї доби від 00:00.

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