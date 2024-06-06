Відключення світла 6 червня: у ДТЕК повідомили, які регіони будуть без електрики

У четвер, 6 червня, у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях будуть діяти відключення світла - запроваджено стабілізаційні графіки.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

"Київ, Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Донеччина: за вказівкою "Укренерго", завтра впродовж всієї доби діятимуть графіки відключень", - йдеться у повідомленні.

У компанії зауважують, що у столиці суттєвий дефіцит. Саме тому відключення відбуваються і в світло-сірій зоні - за графіком.

У ДТЕК також нагадали, що графіки розбиті на три зони:

темно-сіра зона - це час, коли світла немає;

світло-сіра зона - можливі відключення світла;

біла зона - світло є.

Зауважимо, що в "Укренерго" повідомляли, що сьогодні відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всієї доби. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області від 00:00 до 24:00. Якщо ліміти будуть перевищені, то можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів.

Як повідомлялося, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що в липні на українців чекають ще триваліші відключення світла. Адже через російські обстріли не вистачає генерації для покриття всіх потреб.

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