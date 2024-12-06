Відключення світла 6 грудня: годин без електрики стане менше – "Укренерго"

Для побутових споживачів заходи обмеження діятимуть від 09:00 до 20:00.

У суботу, 7 грудня, графіки відключення світла для побутових споживачів діятимуть упродовж 11 годин. Одночасно застосовуватимуть лише одну чергу відключень.

Про це повідомили в "Укренерго".

Для побутових споживачів заходи обмеження діятимуть від 09:00 до 20:00. Діятиме одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть від 08:00 до 21:00.

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В "Укренерго" звернули увагу, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

"Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтеся на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах", – йдеться в повідомленні.

В енергетичній компанії закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком.

Нагадаємо, в Україні відключення світла триватимуть протягом всієї зими, але їх тривалість залежатиме від погоди та швидкості відновлення енергосистеми. Для стабілізації енергопостачання може знадобитись до 4 тижнів, якщо не буде нових атак.

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