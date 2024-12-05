Відключення світла 6 грудня: графіки діятимуть 16 годин – "Укренерго"

Для побутових споживачів заходи обмеження діятимуть від 06:00 до 22:00.

У п’ятницю, 6 грудня, графіки відключення світла для побутових споживачів діятимуть упродовж 16 годин. Одночасно застосовуватимуть щонайбільше дві черги відключень.

Про це повідомили в "Укренерго".

Для побутових споживачів заходи обмеження діятимуть за таким графіком:

06:00 – 07:00 — одна черга відключень;

07:00 – 20:00 — дві черги відключень;

20:00 – 22:00 — одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть від 05:00 до 23:00.

В "Укренерго" звернули увагу, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

"Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтеся на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах", – йдеться в повідомленні.

В енергетичній компанії закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком.

Нагадаємо, в Україні відключення світла триватимуть протягом всієї зими, але їх тривалість залежатиме від погоди та швидкості відновлення енергосистеми. Для стабілізації енергопостачання може знадобитись до 4 тижнів, якщо не буде нових атак.

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