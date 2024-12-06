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Відключення світла 6 грудня: "Укренерго" і ДТЕК повідомили про графіки

Відключення світла 6 грудня: "Укренерго" і ДТЕК повідомили про графіки

Відключення світла. / Фото: Associated Press

Вдень відключення світі будуть тривалішими.

В Україні сьогодні, 6 грудня, протягом доби від ранку і до вечора діють графіки відключення світлаОбленерго будуть кілька черг одночасно.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго" і ДТЕК.

Від 06:00 до 22:00 обмеження будуть діяти для побутових споживачів. Обленерго будуть задіювати одну та дві черги відключень:

  • 06:00 – 07:00 — одна черга відключень
  • 07:00 – 20:00 — дві черги відключень
  • 20:00 – 22:00 — одна черга відключень

Для промисловості і бізнесу графіки обмеження потужності будуть діяти від 05:00 до 23:00

"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті  чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах", - нагадують енергетики. 

Нагадаємо, раніше в уряді повідомили, кому не будуть відключати світло. Так, йдеться про бізнес, який імпортує або власними силами виробляє 60% від свого обсягу споживання.

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