Відключення світла 6 липня: в "Укренерго" повідомили про графіки

Обмеження споживання будуть жорсткішими у вечірні години.
У суботу, 6 липня, в Україні запровадять ліміти на споживання електроенергії по всій країні. Тому обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Завтра, 6 липня, графіки погодинних відключень діятимуть протягом всієї доби", – йдеться у повідомленні.
Компанія-електропостачальник зауважила, що від 17:00 до 22:00 буде задіяно три черги графіків погодинних відключень, у решту годин – дві черги.
Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.
Нагадаємо, ситуація з відключеннями світла має покращитись вже наприкінці липня. Це пов'язано з виведенням з ремонту частини генерації.
Читайте також:
- Не світлом єдиним: українців попередили про нову проблему – деталі
- Тривалі відключення світла, опалення не для всіх та нові тарифи: що чекає на українців взимку 2025
- Відключення світла: квартири вище 9 поверху можуть залишитись без опалення – експерт