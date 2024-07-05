Відключення світла 6 липня: в "Укренерго" повідомили про графіки

Обмеження споживання будуть жорсткішими у вечірні години.

У суботу, 6 липня, в Україні запровадять ліміти на споживання електроенергії по всій країні. Тому обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Завтра, 6 липня, графіки погодинних відключень діятимуть протягом всієї доби", – йдеться у повідомленні.

Компанія-електропостачальник зауважила, що від 17:00 до 22:00 буде задіяно три черги графіків погодинних відключень, у решту годин – дві черги.

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Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.

Нагадаємо, ситуація з відключеннями світла має покращитись вже наприкінці липня. Це пов'язано з виведенням з ремонту частини генерації.

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