Відключення світла 7 червня: ДТЕК і "Укренерго" повідомили про графіки

На всій території країни діятимуть ліміти на споживання електроенергії.

Сьогодні, 7 червня, у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях запровадили графіки відключення світла.

Про стабілізаційні відключення в регіонах повідомили у ДТЕК.

"Київ, Київщина, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: за вказівкою "Укренерго", впродовж всієї доби діятимуть графіки відключень", - йдеться у повідомленні.

Енергетики зауважують, що у Києві виділених НЕК "Укренерго" лімітів вистачить лише на 75% потреб. Зазначається, що 25% покриють роботу критичної інфраструктури: лікарень, насосних станцій, військових обʼєктів. А 50% буде поділено між населенням, бізнесом і соціальною сферою.

Графіки можна подивитись на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК.

Зауважимо, що "Укренерго" запровадило графіки погодинних відключень і для промислових, і побутових споживачів у всій Україні - від 00:00 до 24:00. Зазначається, якщо буде перевищено ліміти, то можливе застосування аварійних відключень.

Як повідомлялося, член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк прогнозує, що в майбутньому відключення світла можуть тривати по 10 годин. Взимку споживання електроенергії значно зросте. Підвищення тарифів на світло не врятує ситуацію.

Читайте також: