Відключення світла 7 грудня: в "Укренерго" повідомили про графіки

Час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись.

В Україні суботу, 7 грудня, також будуть діяти графіки відключення світла. Обленерго задіюватимуть лише одну чергу відключень.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго".

Для побутових споживачів час застосування і обсяги відключень світла будуть діяти від 09:00 до 20:00. Застосування графіків обмеження потужності для промисловості і бізнесу буде діяти від 08:00 до 21:00.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись, нагадують енергетики. Саме тому радять дізнаватися про актуальні графіки на сайтах обленерго.

"Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - заявляють в НЕК.

Як повідомлялося, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що зимові відключення світла можуть тривати до 16 годин на добу. Для стабілізації енергопостачання може знадобитись до 4 тижнів, якщо не буде нових атак.

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