Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відключення світла 8 червня: у ДТЕК повідомили, коли не буде електроенергії

Відключення світла 8 червня: у ДТЕК повідомили, коли не буде електроенергії

Відключення світла. / Фото: Associated Press

Сьогодні ліміти споживання електрики будуть діяти для кожної області.

У суботу, 8 червня, у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях будуть діяти графіки відключення світла. Сьогодні вони будуть діяти не протягом усієї доби. 

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

У Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях застосовуватимуться графіки стабілізаційних відключень:

  • від 00:00 до 05:00;
  • від 16:00 до 24:00.

Графіки можна подивитись на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК. 

В ДТЕК зауважують: хоч один з атомних блоків вийшов з планового ремонту, але ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою.

Зауважимо, що "Укренерго" запровадило графіки погодинних відключень і для промислових, і побутових споживачів - від 00:00 до 05:00 та від 16:00 до 24:00".

Нагадаємо, в уряді обіцяють українцям більше світла, бо запровадять новий режим відключень світла. Це допоможе збільшити кількість годин в добі, коли буде електропостачання. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація