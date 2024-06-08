Відключення світла 8 червня: у ДТЕК повідомили, коли не буде електроенергії

Сьогодні ліміти споживання електрики будуть діяти для кожної області.
У суботу, 8 червня, у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях будуть діяти графіки відключення світла. Сьогодні вони будуть діяти не протягом усієї доби.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
У Києві, Київській, Донецькій, Одеській, Дніпропетровській областях застосовуватимуться графіки стабілізаційних відключень:
- від 00:00 до 05:00;
- від 16:00 до 24:00.
Графіки можна подивитись на сайтах операторів систем розподілу ДТЕК.
В ДТЕК зауважують: хоч один з атомних блоків вийшов з планового ремонту, але ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою.
Зауважимо, що "Укренерго" запровадило графіки погодинних відключень і для промислових, і побутових споживачів - від 00:00 до 05:00 та від 16:00 до 24:00".
Нагадаємо, в уряді обіцяють українцям більше світла, бо запровадять новий режим відключень світла. Це допоможе збільшити кількість годин в добі, коли буде електропостачання.