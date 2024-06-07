Відключення світла 8 червня: в "Укренерго" повідомили про графіки

У всіх областях України застосовуватимуться графіки відключень електроенергії.

У суботу, 8 червня, "Укренерго" запровадило ліміти на споживання електроенергії по всій країні. Тому обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Завтра, 8 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що живлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежуватимуть.

Нагадаємо, чи є ризики повного блекауту в Україні. Як пояснили в "Укренерго", зараз в країні діють контрольовані відключення, щоб збалансувати систему в умовах дефіциту електроенергії.

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