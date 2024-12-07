Відключення світла 8 грудня: в "Укренерго" повідомили прообсяг обмежень

В Україні у неділю, 8 грудня, графіки відключення світла для побутових споживачів діятимуть лише кілька годин. Обленерго застосовуватимуть одну чергу відключень.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Завтра, 8 грудня, час застосування і обсяг обмежень будуть такими: для побутових споживачів – 14:00–18:00 – одна черга відключень, для промисловості та бізнесу – 09:00 – 19:00 – застосування графіків обмеження потужності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завдяки масштабним відновлювальним роботам, енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада. Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

У компанії також попередили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Енергетики такж нагадали про необхідність ощадливого споживання електрики у години, коли світло з’являється за графіком

Нагадаємо, за словами енергетичного експерта, голови Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслава Ігнатьєва, в Україні при значних пошкодженнях енергетичної інфраструктури найбільше постраждають міста-мільйонники. У разі пошкоджень енергетичної інфраструктури у Києві, Харкові, Одесі та Львові світло можуть вимикати по 16 годин на добу.

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