Відключення світла 8 грудня: в "Укренерго" повідомили прообсяг обмежень

Графіки відключень можуть змінитись протягом доби.
В Україні у неділю, 8 грудня, графіки відключення світла для побутових споживачів діятимуть лише кілька годин. Обленерго застосовуватимуть одну чергу відключень.
Про це повідомили в "Укренерго".
"Завтра, 8 грудня, час застосування і обсяг обмежень будуть такими: для побутових споживачів – 14:00–18:00 – одна черга відключень, для промисловості та бізнесу – 09:00 – 19:00 – застосування графіків обмеження потужності", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що завдяки масштабним відновлювальним роботам, енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада. Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
У компанії також попередили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Енергетики такж нагадали про необхідність ощадливого споживання електрики у години, коли світло з’являється за графіком
Нагадаємо, за словами енергетичного експерта, голови Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслава Ігнатьєва, в Україні при значних пошкодженнях енергетичної інфраструктури найбільше постраждають міста-мільйонники. У разі пошкоджень енергетичної інфраструктури у Києві, Харкові, Одесі та Львові світло можуть вимикати по 16 годин на добу.
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