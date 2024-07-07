Відключення світла 8 липня: де і коли будуть застосовуватися графіки

У понеділок, 8 липня, за вказівкою “Укренерго” графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби. У деяких регіонах — висока ймовірність застосування світло-сірих зон.

Про це повідомили у ДТЕК.

Деталі

Зазначається, що у Києві та області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині є висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень. Це відбуватиметься з 14:00 і до кінця доби.

Детальніше про зони відключень у графіках можна прочитати за посиланням.

“В разі змін будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі”, — підсумували у ДТЕК.

Раніше йшлося про те, як правильно заправляти генератор або зарядні станції у квартирі та будинку.

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