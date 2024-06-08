Відключення світла 9 червня: в "Укренерго" повідомили про графіки

У неділю в Україні не передбачають екстрених відключень електроенергії.

У неділю, 9 червня, в Україні запровадять ліміти на споживання електроенергії по всій країні. Тому обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Завтра, 9 червня, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів з 20:00 до 22:00", - йдеться у повідомленні.

Компанія-енергопостачальник зазначила, що живлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.

Нагадаємо, експерти закликають українців готуватися до складних часів, адже і так скрутна ситуація з електроенергією може стати тільки важчою, особливо найближчої зими. Але в "Укренерго" впевнені, що блекауту в Україні не допустять.

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