Відключення світла 9 грудня: обмеження діятимуть 11 годин – "Укренерго"

Для побутових споживачів заходи обмеження діятимуть від 08:00 до 19:00.

У понеділок, 9 грудня, графіки відключення світла для побутових споживачів діятимуть упродовж 11 годин. Одночасно застосовуватимуть лише одну чергу відключень.

Про це повідомили в "Укренерго".

Для побутових споживачів заходи обмеження діятимуть від 08:00 до 19:00. Діятиме одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть від 07:00 до 20:00.

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“Завдяки масштабним відновлювальним роботам – енергетики поступово покращують ситуацію в енергосистемі після масованої атаки 28 листопада”, - повідомили в компанії, додавши, що ремонтні роботи тривають і енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

В "Укренерго" звернули увагу, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

"Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтеся на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах", – йдеться в повідомленні.

В енергетичній компанії закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком.

Нагадаємо, у Міненерго планують змінити порядок застосування графіків відключень світла від 2025 року. Усі області можуть поділити на декілька зон.

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