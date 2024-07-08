Відключення світла продовжаться: "Укренерго" скасувало графік "послаблень"

Причина скасування – значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку.

З 9 по 24 липня "Укренерго" не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області. Тому по всій території України обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Завтра, 9 липня, обмеження діятимуть протягом доби для всіх регіонів України. За прогнозом, з 05:00 до 14:00 – обленерго застосовуватимуть 2 черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 – 4 черги графіків відключень, в інші години – 3 черги", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго нагадали, що раніше планували за певним графіком скасувати обмеження для кожної області у конкретний день протягом наступних двох тижнів.

Наразі проведення вимірювань скасовані через значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку.

"У відповідь на численні звернення обленерго, "Укренерго" скасовує проведення вимірів у вказаний період. В таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні", - пояснили в енергокомпанії.

Режимні виміри в літній період будуть проведенні пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря. Проведення вимірів необхідне для чого, щоб більш рівномірно та точно забезпечити розподіл наявної в системі потужності між регіонами.

Нагадаємо, у ДТЕК розповіли, як враховується соціальна справедливість під час відключення світла. Зокрема створено регіональні електромережі та спеціальну програму, яка допомагає дотримуватись справедливих відключень по всіх регіонах.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.