Відключення світла 9 липня: у ДТЕК та "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики

У вівторок, 5 липня, в Україні запроваджено ліміти на споживання електроенергії. Відключення світла будуть діяти упродовж всієї доби.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго" і в ДТЕК.

"Від 05:00 до 14:00 обленерго застосовуватимуть дві черги графіків відключень, а від 16:00 до 22:00 – чотири черги графіків відключень, в інші години – три черги", - повідомили в компанії.

У ДТЕК підтверджують, що графіки відключень сьогодні будуть застосовуватись впродовж всієї доби

"Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень від 14:00 і до кінця доби", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що світло-сіра зона це зона, за якої відключення світла можливі. Коли електрики немає точно - то це темно-сіра зона. Графіки відключень за своєю адресою можна подивитися на сайтах обленерго і ДТЕК.

Як повідомлялося, "Укренерго" скасувало графік "послаблень" - від 9 до 24 липня не буде проводити вимірювання фактичного рівня споживання у кожній області.