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Відключення світла 9 жовтня: чи будуть застосовуватися обмеження

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Графіки не діятимуть.

Завтра, 9 жовтня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. Світло буде.

Про це повідомляє “Укренерго”.

Водночас людей знову попросили ощадливо споживати електроенергію.

"За можливості, користуйтесь потужними електроприладами у період найпродуктивнішої роботи СЕС – з 10:00 до 16:00", – наголосили у відомстві.

Раніше в ООН попередили, що через обстріли критичної інфраструктури з боку РФ на Україну взимку можуть чекати тривалі відключення світла. Йдеться про 18 годин щодоби без електропостачання.

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