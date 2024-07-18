Відключення світла будуть довшими: що відомо про графіки на 18 липня

У четвер, 18 липня, відключення світла в Україні будуть довшими. У низці областей збільшили обсяги виключень.

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Енергетики наголошують, що температура повітря в більшості регіонів становить понад 30° тепла. Так, від 8:00 діють чотири черги відключень світла у центральному, північному і Дніпровському регіонах.

Через вихід з ладу обладнання на двох енергооб’єктах від 08:00 до 22:00 застосовані чотири черги відключень у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

"В інших областях обмеження діють згідно з анонсованим розкладом: від 16:00 до 22:00 – чотири черги, в інші години – три черги", - наголошують в "Укренерго".

Як повідомлялося, у ДТЕК та "Укренерго" повідомили, коли не буде електрики 18 липня. Компанії наголосили, що обленерго будуть задіювати дві, три та чотири черги одночасно.

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