Відключення світла через обстріли енергооб'єктів: в яких областях відновлюють електропостачання

Про відключення світла енергетики попереджають у 7 областях.

У регіонах України, зокрема, на Сумщині, у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Херсонській областях енергетики працюють над відновленням електропостачання. Там сталися часткові відключення електроенергії внаслідок російських обстрілів. Також подекуди пошкоджено газопровід.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Так, на Сумщині через бойові дії були відключені 777 споживачів у 9 населених пунктах. Росіяни обстріляли Охтирський район, тож там знеструмлені споживачі, кількість яких уточнюють. Загалом через бойові дії в області залишаються відключеними 8,2 тисяч споживачів у 88 населених пунктах.

Через масований артилерійський обстріл одного з населених пунктів у Охтирському районі відключені від газопостачання 132 споживачі.

У Харківській області через бойові дії відключалися 7852 споживачі, усі заживлені. Загалом через ворожі обстріли в області залишаються без світла 17,5 тис. абонентів.

У Дніпропетровській області через бойові дії відключена підстанція 35/6 кВ. Про знеструмлення споживачів не йдеться.

У Донецькій області внаслідок обстрілів вимикалися 6935 споживачів у 17 населених пунктах. Відновлено електропостачання 5620 абонентам. На ранок залишаються знеструмленими 43,8 тис. споживачів у 77 населених пунктах.

У Запорізькій області з технологічних причин вимикалися 4419 споживачів електроенергії у 13 населених пунктах. Станом на ранок всі заживлені. Загалом в Запорізькій області через бойові дії залишаються без напруги 3730 абонентів у 50 населених пунктах.

У Київській області в одному з населених пунктів у Вишгородському районі під час виконання земляних робіт був пошкоджений підземний газопровід. Від газопостачання відключені 60 споживачів приватного сектору, 19 споживачів у багатоквартирних будинках та лікарня.

У Львівській області в одному з населених пунктів Золочівського району плугом трактора в полі пошкоджено газопровід середнього тиску. Без газопостачання залишилися 220 абонентів.

У Стрийського районі з технологічних причин припинена подача газу до 217 житлових будинків. Через відключення у мережі 10 кВ у Одеській області знеструмлювалися 818 споживачів. Усі заживлені.

У Херсоні через бойові дії залишаються без напруги 3010 точок обліку, по Херсонській області – понад 25,8 тис. споживачів у 45 населених пунктах.

У Чернігівській області залишаються знеструмленими 23 населені пункти, загалом 1,4 тис. споживачів.

Нагадаємо, напередодні у Миколаївській області через атаку ворожих дронів попереджали про тимчасові відключення електрики, тому що там були пошкоджені лінії електропередач у Павлівському сільському старостинському окрузі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.