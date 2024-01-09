Відключення світла через похолодання — будуть чи ні: відповідь голови енергетичного комітету Ради

В Україні можуть запровадити відключення світла через морози.

Очільник Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус розповів, що існує ймовірність запровадження графіків відключень світла через значне похолодання в Україні.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Є ймовірність, але вона достатньо низька. Ця ймовірність звичайно що залежить від того, якими будуть ракетні атаки по українській енергосистемі. Тому повністю виключати таке неможливо. Якщо буде масована атака, коли будуть десятки ракет різного типу і дронів летіти по наших енергетичних об'єктах, то якась ймовірність цього існує. Але ми бачимо, що сьогодні майже середина січня і ми обходимося без цього", - сказав Андрій Герус.

Він додав, що росіянам в будь-якому випадку зараз не вдасться так просто вразити енергетичні об'єкти України.

"У нас є певний запас міцності, є певні запаси обладнання", - додав він.

Нагадаємо, раніше директор енергетичних програм "Разумков Центру" Володимир Омельченко також розповів, що через морози в Україні можуть бути задіяні планові відключення електроенергії. Але ця ймовірність наразі низька.

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