Відключення світла: чи застосовуватимуть обмеження 16 серпня

У п'ятницю, 15 серпня, відключення світла не прогнозуються. Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби.

Про це повідомляє "Укренерго".

Якщо ситуація змінюватиметься, додають у компанії, про застосування відключень буде повідомлено додатково.

"Не вмикайте одночасно потужні електроприлади з 18:00 до 24:00", – закликали в "Укренерго".

Нагадаємо, Вночі та зранку 14 серпня російські окупаційні війська атакували енергетичні об’єкти на півночі та півдні України. Тимчасово сталися відключення світла.

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