Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відключення світла: чи застосовуватимуть обмеження 16 серпня

Дата публікації
Перегляди
70
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Відключення світла: чи застосовуватимуть обмеження 16 серпня

Відключення світла / Фото: pixabay.com

Графіки не діятимуть.

У п'ятницю, 15 серпня, відключення світла не прогнозуються. Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби. 

Про це повідомляє "Укренерго".

Якщо ситуація змінюватиметься, додають у компанії, про застосування відключень буде повідомлено додатково.

"Не вмикайте одночасно потужні електроприлади з 18:00 до 24:00", – закликали в "Укренерго". 

Нагадаємо, Вночі та зранку 14 серпня російські окупаційні війська атакували енергетичні об’єкти на півночі та півдні України. Тимчасово сталися відключення світла.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація