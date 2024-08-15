Відключення світла: чи застосовуватимуть обмеження 16 серпня

Графіки не діятимуть.
У п'ятницю, 15 серпня, відключення світла не прогнозуються. Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо протягом всієї доби.
Про це повідомляє "Укренерго".
Якщо ситуація змінюватиметься, додають у компанії, про застосування відключень буде повідомлено додатково.
"Не вмикайте одночасно потужні електроприлади з 18:00 до 24:00", – закликали в "Укренерго".
Нагадаємо, Вночі та зранку 14 серпня російські окупаційні війська атакували енергетичні об’єкти на півночі та півдні України. Тимчасово сталися відключення світла.
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