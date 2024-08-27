Відключення світла: чи застосовуватимуть обмеження 28 серпня

По всій країні діятимуть графіки.
Завтра, 28 серпня, обленерго будуть застосовувати заходи обмеження споживання електроенергії. Протягом всієї доби в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень.
Про це повідомляє "Укренерго".
"Коли світло з’являється за графіком, споживайте, будь ласка, ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно", – вчергове закликали українців.
Нагадаємо, в Україні може тривати жорстке обмеження електропостачання до вихідних, але після цього очікується, що ситуація з електроенергією покращиться.
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