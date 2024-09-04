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Відключення світла: чи застосовуватимуть обмеження 5 вересня

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Відключення світла: чи застосовуватимуть обмеження 5 вересня

Відключення світла / Фото: pixabay.com

Графіки діятимуть в усіх регіонах України.

Завтра, 5 вересня, впродовж доби застосовуватимуть 1 черги відключень. Живлення критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

Про це повідомляє "Украенерго".

Живлення критичної інфраструктури не обмежується

"В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті обленерго та його сторінках у соцмережах", - зауважили у відомстві.

Раніше йшлося про те, що тривалість відключень світла взимку буде залежати від двох речей. По-перше, від температурного режиму, який буде зберігатись на вулиці. Другий фактор – активна фаза обстрілів з російського боку. 

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