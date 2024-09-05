Відключення світла: чи застосовуватимуть обмеження 6 вересня

Завтра, 6 вересня, в Україні буде задіяна одна черга стабілізаційних відключень впродовж всієї доби. Живлення критичної інфраструктури не обмежується.

Про це повідомляє "Укренерго".

"В обсягах застосування обмежень можливі зміни. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті обленерго та його сторінках у соцмережах", – йдеться у повідомленні.

Раніше йшлося про те, що тривалість відключень світла взимку залежатиме від двох речей. По-перше, від температурного режиму, який буде зберігатися на вулиці. Другий фактор – активна фаза обстрілів з російського боку.

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