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Відключення світла: чи застосують графіки 25 серпня — “Укренерго”

Відключення світла: чи застосують графіки 25 серпня — “Укренерго”

Відключень електроенергії 25 серпня не заплановано/ pixabay.com

Потужні електроприлади краще вмикати в денні години - від 10 до 16.

У неділю, 25 серпня, графіки відключення світла не заплановані, однак українців просять ощадно споживати електроенергію в ранкові та вечірня години. 

Про це повідомляє "Укренерго".

“Завтра, 25 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково”, - йдеться у повідомленні.

В “Укренерго” закликають громадян користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, українці можуть уникнути відключень світла до кінця серпня, оскільки теперішня спека відрізняється від тієї, що була у липні.

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