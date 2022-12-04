Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Відключення світла: чотири області України повертаються до стабілізаційних графіків

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
165
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Відключення світла: чотири області України повертаються до стабілізаційних графіків

Фото: Associated Press

Ситуація в енергосистемі залишається складною.

В Україні від 5 грудня Донецька, Одеська, Дніпропетровська та Київська області повернуться до стабілізаційного відключення електрики

Про це повідомили в ДТЕК. 

Енергетики зазначили, що поки ситуація в українській енергосистемі залишається складною, проте чотири області вже від понеділка, 5 грудня, повернуться до стабілізаційних відключень електрики. 

"Ситуація в енергосистемі залишається складною. Тому просимо з розумінням ставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи України. Робимо все можливе, щоб їх було якомога менше", - повідомили в ДТЕК. 

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України 

Російські терористи від 10 жовтня масовано обстрілюють енергетичну інфраструктуру України. Останній масштабний обстріл відбувся 23 листопада. Тоді окупанти випустили по нашій державі орієнтовно 70 ракет, з яких 51 вдалось збити. 

Росіяни намагаються знищити нашу енергетичну систему, щоб взимку залишити українців без тепла та електрики. Також таким чином Кремлю хоче змусити Київ капітулювати. 

Читайте також: 

Світло по 5-6 годин на добу і коли Україна вступить у НАТО – Новини на ранок 30 листопада

Світло по 5-6 годин на добу і коли Україна вступить у НАТО – Новини на ранок 30 листопада

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
165
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація