Відключення світла: чотири області України повертаються до стабілізаційних графіків

Ситуація в енергосистемі залишається складною.
В Україні від 5 грудня Донецька, Одеська, Дніпропетровська та Київська області повернуться до стабілізаційного відключення електрики.
Про це повідомили в ДТЕК.
Енергетики зазначили, що поки ситуація в українській енергосистемі залишається складною, проте чотири області вже від понеділка, 5 грудня, повернуться до стабілізаційних відключень електрики.
"Ситуація в енергосистемі залишається складною. Тому просимо з розумінням ставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи України. Робимо все можливе, щоб їх було якомога менше", - повідомили в ДТЕК.
Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України
Російські терористи від 10 жовтня масовано обстрілюють енергетичну інфраструктуру України. Останній масштабний обстріл відбувся 23 листопада. Тоді окупанти випустили по нашій державі орієнтовно 70 ракет, з яких 51 вдалось збити.
Росіяни намагаються знищити нашу енергетичну систему, щоб взимку залишити українців без тепла та електрики. Також таким чином Кремлю хоче змусити Київ капітулювати.
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