Відключення світла: де шукати графіки свого міста та області

Сьогодні графіки відключення світла діють від 14:00.

Через російські удари по українських електростанціях в Україні повернули відключення електроенергії. Нові графіки застосовують в пікові години - ввечері та вранці.

Де можна знайти графіки відключення світла у своєму регіоні - розповідаємо далі.

Де дізнатися графіки відключення світла

Постаченням світла у Києві та області, Одеській та Дніпропетровській областях займається компанія ДТЕК, тож алгоритм того, як дізнатися графік відключення світла в цих регіонах схожий.

Дізнатися свою гурпу можна на офіційних сайтах київських, київських регіональних, дніпровських та одеських електромереж. Для цього потрібно зайти на сайт свого міста або області та обрати сторінку, де повідомляють про графіки відключення світла.

Алгорим дій:

Жителям столиці потрібно ввести назву своєї вулиці та номер будинку. Одразу після цього з’явиться детальний графік можливих відключень, а також група відключення.

Тоді як для жителів областей для уточнення потрібно ввести назву свого населеного пункту і лише згодом інформацію про вулицю та номер будинку.

Графіки відключення світла по областях

Харків та область

Відключення світла у Харкові та області можна з'ясувати на сайті Харківобленерго або у телеграм-каналі відомства.

Чернівецька область

Актуальну інформацію про графіки публікують на сайті АТ "Чернівціобленерго".

Львів та область

Дізнатися інформацію про відключення світла можна через сайт "Львівобленерго" у розділі "Чому немає світла". у Viber, Telegram.

Миколаїв та область

Про графіки знеструмлення інформує АТ "Миколаївобленерго" у своєму телеграм-каналі та на офіційному сайті.

Житомирська область

Відключення світла в області можна дізнатися на сайті "Житомиробленерго".

Закарпаття

Оновлення щодо ситуації в енергосистемі регіону доступні за посиланням:

Полтава та область

Про погодинні відключення світла на Полтавщині повідомляють на сайті "Полтаваобленерго".

Тернопільська та Черкаська області

Графіки відключення світла можна з'ясувати через "Черкасиобленерго" та "Тернопільобленерго".

Сумська область

Інформація про відключення світла доступна на сайті "Сумиобленерго".

Хмельницька область

Перелік адрес за чергами у Хмельницькій області доступні за посиланням.

Вінницька область

Графіки погодинних відключень у Вінниці та області можна переглянути на сайті "Вінницяобленерго".

Запоріжжя

Актуальні графіки публікує "Запоріжжяобленерго".

Прикарпаття

Жителі Івано-Франківської області можуть дізнатися, скільки та коли не буде світла, через сайт "Прикарпаттяобленерго".

Волинь

Жителі області можуть дізнатися про свої графіки через ПрАТ "Волиньобленерго".

Кіровоградська область

Графіки відключень

Про планові та аварійні відключення повідомляють у "Кіровороградобленерго".

Рівне та область

Дізнатися свою чергу та графіки погодинних вимкнень світла можна через "Рівнеобленерго".

Нагадаємо, в Україні нормою стали відключення електроенергії, спричинені наслідками російських ударів по українських електростанціях. Як правило, відключення застосовують в пікові години - ввечері та вранці.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.