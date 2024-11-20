Відключення світла: для 6 областей скоротили або скасували графіки

Зокрема, графіки були скасовані у Харківській та Сумській областях.

"Укренерго" скоротило або й узагалі скасувало на 20 листопада графіки відключень світла для низки областей.

Про це свідчить інформація на сайтах обленерго.

Так, у компанії "Укренерго" розпорядилися на 20 листопада застосувати одну чергу відключень світла замість однієї-двох, як було у попередні дні. Крім того, в частині областей були скасовані графіки відключень, зокрема – у Харківській та Сумській.

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"Ранок починаємо з гарної новини. В Харківській області скасовано застосування графіку погодинних відключень", – повідомили в "Харківобленерго".

Скасовані графіки відключень світла і в тих областях, де вони не діяли 18-19 листопада: Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській.

"В 07:23 20.11.24 отримано розпорядження диспетчера НЕК "Укренерго" про відміну ГПВ на 20.11.24 р. до окремої команди", – повідомили в "Закарпаттяобленерго".

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