Відключення світла: експерт спрогнозував, коли ситуація покращиться

Зокрема для Києва обмеження можуть бути скасовані протягом п’яти-семи або максимум 10-12 днів.

Покращення ситуації з електропостачанням в Україні може зайняти від двох до чотирьох тижнів, у залежності від регіону. Найскладніша ситуація – в Одеській області та в Сумах.

Таку думку директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко висловив у ефірі телеканалу "Київ 24".

За словами експерта, період відновлення енергооб'єктів на Одещині та в Сумах триватиме довше, ніж у середньому по Україні.

"Я думаю, що два-два з половиною тижні крок за кроком в Одеській області та Одесі буде поліпшуватися енергозабезпечення. Що стосується інших регіонів, то в Сумах буде складно, зараз у Рівному йде відновлення того, що пошкоджено. Тут теж знадобитися два-три-чотири тижні, щоб відновити елементи обладнання, яке постраждало", – прогнозує Харченко.

Щодо Києва, то теперішні відключення світла відбуваються через обмеження видачі атомних електростанцій.

"Я сподіваюся, що протягом п’яти-семи або максимум 10-12 днів Київ буде вже без обмежень", – сказав експерт.

Він також озвучив прогноз щодо відключень світла у разі зниження температури повітря в Україні до -10 та -12 градусів.

"Ситуація така, що щойно відновили якісь елементи генерації та передачі, як у них "прилітає". Це змагання їхніх (російських – ред.) ракет із нашою здатністю відновлювати. Я думаю, що при температурі -10...-12 градусів одна черга відключень точно знадобитися", – розповів Харченко.

До слова, водночас голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що відключення світла залишатимуться до кінця тижня, але й можливі наступного тижня.

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