Відключення світла, газу та води за борги: як вплине скасування мораторію на споживачів

Експерти повідомили, в яких випадках рахунки не виставлятимуть.

Рішення уряду України про скасування мораторію на відключення світла, газу та води через борги на житлово-комунальні послуги, ймовірно, не матиме для населення критичного впливу.

Про це розповів виконавчий директор енергоефективних міст України Святослав Павлюк в інтерв'ю "РБК-Україна".

Він зауважив, що самі по собі тарифи, які, можливо, здаються високими, є інструментом економіки, а не соцдопомоги.

Роль уряду має зводитись до того, щоб надавати субсидії тим, хто не може оплачувати послуги ЖКП.

"А щодо відключення за несплату, то важливо, щоб не відключали тих, хто фізично відсутній і не споживає, навіть якщо у них лічильники всередині квартири", - додає експерт.

Відключення за несплату: що робити, якщо не проживаєте в квартирі понад 30 днів

Нагадаємо, відповідно до постанови №1405, якщо споживач не проживає за своєю адресою понад 30 календарних днів, потрібно надати заяву та документальне підтвердження постачальнику комунальних послуг в електронній чи паперовій формі. Це можуть бути довідки з місць тимчасового проживання, роботи, навчання, лікування, військової служби, відбування покарання тощо. У такому разі йому не виставлятимуться рахунки.

"У цьому є сенс, але якщо за одномісячну несплату відключатимуть, я думаю, це нераціонально. Хтось може просто не встигнути, мало які ще можуть бути причини. Потрібна хоча б несплата за квартал, як на мене", - сказав Павлюк.

Експерт зауважив, що відключення за короткі періоди створить навантаження на самі компанії. Та й випадки, коли приходять рахунки за відсутності фактичного споживання, відбуваються постійно, а потім у систему неможливо завести показник менший, ніж вона "намалювала", треба вимагати звірки-перевірки.

Як вплине скасування мораторію на споживачів

На думку директора спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадія Рябцева, жодних критичних наслідків він скасування відповідного мораторію для населення немає.

"Побутові споживачі завжди були одними з найдисциплінованіших платників. Це зрозуміло, оскільки якщо не платиш, то приїде служба і відключить послугу. Тому щодо домогосподарств я не передбачаю якихось суттєвих змін. Тим більше, що пеня для них мікроскопічна, це долі відсотка", - розповів він РБК-Україна.

Раніше повідомлялося, що в Україні повернули відключення світла споживачам за заборгованість. Кабмін дозволив енергопостачальникам відключати споживачів із заборгованістю від електромереж.

Нагадаємо, в Україні за 2023 рік відбулося значне збільшення вартості житлово-комунальних послуг. Тарифи зросли на 13%.

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