Відключення світла: коли в Україні покращиться ситуація в енергосистемі

Є надія, що найближчим часом роботи з відновлення будуть завершені.

Невдовзі навантаження на енергосистему зменшиться, що нормалізує її роботу. Це пов'язано з тим, що в Україні спаде спека.

Про це в ефірі телемарафону сказав голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

За словами Слободяна, через нормалізацію температурних режимів, які перебувають у найвищій точці кліматичної норми.

"Як тільки вони стануть ближче до норми, обсяги запроваджених графіків очікувано знизиться", – розповів Слободян.

Крім того, аварійно-відновлювані роботи наразі тривають у цілодобовому режимі. Цей фактор також матиме позитивний вплив.

"Але про детальні плани з відновлення і зрозумілих причин я більш детально розповісти не можу", – додав він.

Нагадаємо, в Україні вночі 16 липня стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився. Графіки відключень світла будуть тривалими.

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