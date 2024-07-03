Відключення світла: квартири вище 9 поверху можуть залишитись без опалення – експерт

Голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв попередив, що через відключення електроенергії забезпечити опаленням квартири в багатоповерхівках буде проблемою, особливо ті, які розташовані вище 9 поверху.

Про це він розповів в ефірі "КИЇВ24".

"Опалення (взимку – ред.) будуть подавати. Але питання, звідки воно буде генеруватися, це по-перше. А друге питання, як піднімати на багатоповерхову забудову це опалення. До 9 поверху тиск може видати те, що дають теплостанції. Наприклад, Київська ТЕЦ-5 може дати тиск. По інших – питання", – пояснив він.

За словами експерта, вище 9 поверху буде складна ситуація, якщо не забезпечити насосну групу додатковими генераторами.

"Але я також думаю, що це призведе до паніки на ринку. На ринку черга за генераторами стоїть уже на рік вперед. По-друге, паніка може виникнути на паливно-мастильні матеріали, на АЗС. Оскільки ви розумієте, який об’єм пального необхідний для того, щоб забезпечити ці генератори і видачу електроенергії по будинках", – резюмував Станіслав Ігнатьєв.

Нагадаємо, експерт дав поради, як підготуватися до зими в умовах відключення світла.

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